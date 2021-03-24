Противники «Северного потока — 2» крадут власть у Меркель

В Германии набирает популярность партия «Зелёных», которая призывает заблокировать российский газопровод «Северный поток — 2». После региональных выборов 14 марта стало понятно, что экологисты превратились в главную оппозиционную силу ФРГ. Если «Зелёные» войдут в состав правительства по результатам парламентских выборов в сентябре, отношение Берлина к проекту может быть пересмотрено.

Партия «Зелёных» 22 марта представила свою предвыборную программу. Наблюдатели отмечают, что документ получился сбалансированным, помимо традиционной экологической повестки в ней присутствуют и позаимствованные у левых пункты — повышение налогов для богатых, и крупные государственные инвестиции в экономику. Радикальные экологисты раскритиковали программу за умеренность, но менее амбициозные климатические цели наверняка понравятся широкому электорату, который пока не готов на большие жертвы ради окружающей среды.

Всё это говорит о том, что «Зелёные» прочно заняли место Социал-демократической партии Германии, став главной оппозиционной силой страны. В середине марта они победили на земельных выборах в Баден-Вюртемберге, а в Рейнланд-Пфальце — улучшили свой результат, отвоевав третье место. Общенациональный рейтинг «Зелёных» сегодня составляет 20%. Это лишь на 9% меньше, чем у партии Ангелы Меркель ХДС и на 3% больше, чем у социал-демократов. Эксперты считают, что у экологистов хорошие шансы войти в правительство по результатам сентябрьских выборов или даже возглавить его.

Очевидно, что главная борьба на выборах в этом году развернётся между христианскими демократами и «Зелёными», — заявил The Washington Post политолог при социологическом центре Forsa Питер Матушек. — И, возможно, именно «Зелёные» определят победителя.

Партия ХДС в 2021 году столкнулась с резким падением популярности. Свою роль в этом сыграла усталость немцев от коронавирусных ограничений и коррупционный скандал, из-за которого пришлось сдать мандаты двум депутатам Бундестага от блока консерваторов. Поэтому аналитики не исключают, что канцлером в этом году может стать представитель «Зелёных», даже если партии не удастся завоевать большинство голосов на выборах.

Рост популярности «Зелёных» и перспектива их вхождения в правительство — плохие новости для российского газопровода «Северный поток — 2»: эта партия находится в числе главных критиков проекта в Германии.

Строительные работы следует немедленно прекратить, — говорится в петиции «Зелёных» против «Северного потока — 2». — Проект финансирует коррумпированный режим, и он противоречит европейским климатическим целям. Он никогда не должен был быть реализован.

Экологисты выступают против «Северного потока — 2», так как борются против ископаемых видов топлива, включая природный газ. По их мнению, федеральному правительству лучше вкладываться в ветровые и солнечные электростанции, а не закупать газ, который хоть и вносит меньший вклад в глобальное потепление, чем нефть и уголь, но всё равно не является на 100% безвредным.

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Однако Россия может перечеркнуть этот аргумент, поставляя по «Северному потоку — 2» не природный газ, а водородное топливо. Как рассказал NEWS.ru аналитик Райфаззенбанка Андрей Полищук, при желании «Газпром» может загрузить свой газопровод водородом на 75%.

Пока об этом говорить рано, это преждевременные оценки, но как альтернатива данные трубы могут использоваться для поставки водорода. А «Газпром» как его основной производитель добывает водород из газа при больших объемах и относительно недорого. Более того, «Газпром» уже говорил про «Северный поток», там 75% может использоваться для подмешивания водорода. Но это предварительные оценки, так как не ясно, какой будет спрос. Андрей Полищук аналитик Райфаззенбанка аналитик Райфаззенбанка

Но у противников российского газопровода есть и политические причины. «Зелёные» считают остановку «Северного потока — 2» адекватным ответом на отравление Алексея Навального. Кроме того, газопровод давно служит конфликтной темой в отношениях Берлина и Вашингтона: Америка давит на своих союзников с целью похоронить проект. В частности, эта тема поднималась на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с немецким коллегой Хайко Маасом 23 марта.

Секретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнёрами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода «Северный поток — 2», — сказано в сообщении Госдепа по итогам беседы на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули в разговоре с NEWS.ru усомнился в том, что «Зелёным» удастся сделать своего представителя канцлером, но, если это произойдёт, «Северный поток — 2» действительно может быть остановлен.

Если «Зелёные» смогут провести своего кандидата на пост канцлера, то, скорее всего, судьба «Северного потока — 2», которая и так висит на волоске, будет прояснена в пользу его недостройки. Но при формировании коалиции их легко могут оставить на третьей позиции. Александр Тэвдой-Бурмули доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО

Стоит заметить, что рейтинги «Зелёных» лишь недавно начали догонять ХДС. В начале пандемии христианские демократы пережили всплеск популярности, который только в начале 2021 года начал сходить на нет. Экологическая повестка же, напротив, отошла на второй план по сравнению с вопросами здравоохранения и вернулась в национальную дискуссию на фоне недовольства немцев политикой Меркель.