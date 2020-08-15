Простить нельзя помиловать: судьба спецназа ФРГ в руках Минобороны

Элитное подразделение спецназа бундесвера KSK, проводящее тайные операции за рубежом, переживает тяжелейший кризис. Власти Германии активно обсуждают возможность его расформирования из-за подозрений в связях с экстремистами, а сами члены KSK жалуются на негативный имидж, который создали им немецкие СМИ. Министерство обороны Германии начало получать анонимные письма от военных, в которых те просят спасти репутацию своего подразделения.

В распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung оказалось анонимное письмо одного из спецназовцев, адресованное руководству минобороны Германии. Его подлинность, как и наличие других писем, подтвердили в бундесвере. В своём послании неназванный член KSK пытается отстоять право элитного подразделения на существование.

Заголовки в СМИ с каждым днём становятся всё хуже ​​<...> Мы твердо придерживаемся свободного демократического порядка и не терпим в наших рядах никого, кто разделяет радикальные взгляды. Мы ненавидим ксенофобию и национал-социалистические идеи, — говорится в письме.

Как отмечает газета, автор послания признаёт, что некоторые члены KSK «совершали ошибки», однако по их действиям нельзя судить обо всех спецназовцах. Также он призывает руководство страны дать шанс элитному подразделению вернуть утраченное доверие. По его словам, расформирование KSK сильно ослабит бундесвер и будет на руку другим государствам.

Обвинения в адрес членов спецподразделения в связях с экстремистами существуют не первый год и связаны, прежде всего, с вызывающим поведением отдельных бойцов. Особенно заметным в этой связи стало заявление главы службы военной контрразведки Кристофа Грамма в марте 2020 года о том, что 20 человек из 1100 спецназовцев находятся под подозрением. Тогда же Грамм высказался против автономии, которой обладают члены KSK. По его словам, парламент зачастую не только не знает, в каких операциях участвую члены спецотряда, но и в каких странах они находятся. При этом основной вектор работы KSK — это проведение контртеррористических операций и спасение заложников. Известно, что подразделение спецназа задействовали в Югославии, Африке и Афганистане, однако ни число участников операций, ни поставленные перед ними задачи не раскрывались.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Выводы военной контрразведки привели к тому, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в конце мая совершила краткий визит на базу KSK на юго-западе страны. Тогда же она распорядилась создать рабочую группу, которая даст оценку деятельности элитного спецподразделения. Спустя месяц Крамп-Карренбауэр объявила о расформировании одной из четырёх рот KSK и начале глобального процесса реформирования структуры подразделения. Пока спецназовцы из трёх оставшихся рот перераспределены на другие базы для прохождения обучения. Если в минобороны не увидят существенного изменения в поведении членов KSK до конца октября, то подразделение может быть расформировано.

До этой даты осталось чуть больше двух месяцев, однако в минобороны пока нет конкретного плана реформирования спецподразделения. Рабочий вариант — разделение оставшихся членов спецназа на две группы. Так, две роты перейдут под командование парашютно-десантной бригады бундесвера, которая также участвует в выполнении спецопераций. Что ждёт ещё одну роту KSK — неизвестно. Однако предполагается, что главной целью реформирования элитного подразделения станет лишение его прежней независимости. Действия спецназа станут более прозрачными, а сведения об операциях будут доступны более широкому кругу лиц.