Миграционный кризис, спровоцированный войной в Сирии, ожидаемо привёл к росту правых настроений в Европе, в частности — в Германии. Результатом стало распространение экстремистских воззрений не только среди обычных граждан, но и в силовых ведомствах страны. Оказалось затронуто и элитное подразделение спецназа бундесвера, скрытно проводящее операции за рубежом.
Служба военной контрразведки Германии (MAD) впервые опубликовала доклад, в котором раскрыла информацию о численности экстремистов в бундесвере (вооружённых силах ФРГ). По данным, которые
Как отмечают в контрразведке, для более эффективного выявления экстремистов в рядах бундесвера силовики пересмотрели свои методы и опробовали новые способы работы. В чём они заключаются, в докладе не упоминается. Однако в нём говорится, что большое внимание уделяется постам в соцсетях.
Под особый контроль проблема экстремизма в рядах ВС ФРГ попала после так называемого
В ходе расследования выяснилось, что военнослужащий должен был попасть под прицел спецслужб давно: мужчина даже в разговорах с коллегами не скрывал своих экстремистских взглядов. Они были отражены и в его дипломной работе, которую он писал при выпуске из военного училища. В бундесвере тем не менее решили не поднимать шум, и руководство Франко не стало сдавать своего подчинённого MAD.
Но результатом резонансного дела стал закон, согласно которому все кандидаты на службу в ВС ФРГ должны проходить специальную проверку. Её цель — отсекать лиц с экстремистскими взглядами ещё на начальной стадии. С осени 2019 года заработало и спецподразделение контрразведки, обученное выявлять экстремистов в рядах военных и разбирать каждый конкретный случай: идёт ли речь о действиях в одиночку или о функционировании целой подпольной сети.
В январе 2019 года глава службы военной контрразведки Кристоф Грамм дал интервью немецкой газете Welt am Sonntag, в котором рассказал, что наибольшую обеспокоенность вызывают подозреваемые в экстремизме военные из элитного спецподразделения KSK, в задачи которого входит проведение разведывательно-диверсионных операций за рубежом и спасение заложников. О действиях и местонахождении бойцов немецкого спецназа парламент зачастую не осведомлён. Такое положение дел неоднократно вызывало критику со стороны политиков и СМИ, ведь фактически KSK действует в «серой зоне». Известно, что подразделение проводило операции в Югославии, Африке и Афганистане, однако ни число участников операций, ни задачи не раскрываются.
По словам Грамма, в 2019 году в немецком спецназе 20 человек
Увеличение числа военных, подозреваемых в экстремизме, идёт в русле общей тенденции распространения праворадикальных взглядов внутри Германии. Теракты в Галле и Ханау — результат крена немецкого общества вправо и его радикализации, считают в MAD. Как отмечают в контрразведке, существенную роль в этом процессе играет и радикальное крыло популистской политической партии «Альтернатива для Германии».
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