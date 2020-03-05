Миграционный кризис, спровоцированный войной в Сирии, ожидаемо привёл к росту правых настроений в Европе, в частности — в Германии. Результатом стало распространение экстремистских воззрений не только среди обычных граждан, но и в силовых ведомствах страны. Оказалось затронуто и элитное подразделение спецназа бундесвера, скрытно проводящее операции за рубежом.

Служба военной контрразведки Германии (MAD) впервые опубликовала доклад, в котором раскрыла информацию о численности экстремистов в бундесвере (вооружённых силах ФРГ). По данным, которые приводит немецкое издание Der Spiegel, всего в прошлом году было выявлено 14 военнослужащих, восемь из которых отнесены к правым экстремистам. В общей сложности в праворадикальном экстремизме по состоянию на 31 декабря 2019-го подозревались 592 человека — в эту категорию попадают те, у кого, по оценке MAD, антиконституционные взгляды. В докладе не приводятся показатели за 2018-й, но отмечается, что число тех, к кому у спецслужб есть недоверие, существенно выросло за год.

Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Как отмечают в контрразведке, для более эффективного выявления экстремистов в рядах бундесвера силовики пересмотрели свои методы и опробовали новые способы работы. В чём они заключаются, в докладе не упоминается. Однако в нём говорится, что большое внимание уделяется постам в соцсетях.

Под особый контроль проблема экстремизма в рядах ВС ФРГ попала после так называемого «дела Франко А.» — военнослужащего-правоэкстремиста, который, по мнению следствия, готовился совершить теракт. Мужчина вёл «двойную жизнь»: днём работал на бундесвер, а вечером от имени сирийского беженца писал сообщения экстремистского характера в социальных сетях. Раскрыли Франко в 2017 году, обнаружив в туалете венского аэропорта пистолет, заготовленный им для совершения теракта, ответственность за который легла бы на его «альтер эго». Также у Франко был найден список предполагаемых жертв, включавший, в числе прочих, действующего главу МИД ФРГ Хайко Мааса (на тот момент министра юстиции). Эта история стала «лакмусовой бумажкой» для бундесвера — первым зарегистрированным случаем правоэкстремизма в ВС. Помимо Франко была раскрыта целая сеть его подельников, один из последних судов по этому делу прошёл в 2019 году.

В ходе расследования выяснилось, что военнослужащий должен был попасть под прицел спецслужб давно: мужчина даже в разговорах с коллегами не скрывал своих экстремистских взглядов. Они были отражены и в его дипломной работе, которую он писал при выпуске из военного училища. В бундесвере тем не менее решили не поднимать шум, и руководство Франко не стало сдавать своего подчинённого MAD.

Torsten Kraatz/Bundeswehr

Но результатом резонансного дела стал закон, согласно которому все кандидаты на службу в ВС ФРГ должны проходить специальную проверку. Её цель — отсекать лиц с экстремистскими взглядами ещё на начальной стадии. С осени 2019 года заработало и спецподразделение контрразведки, обученное выявлять экстремистов в рядах военных и разбирать каждый конкретный случай: идёт ли речь о действиях в одиночку или о функционировании целой подпольной сети.

В январе 2019 года глава службы военной контрразведки Кристоф Грамм дал интервью немецкой газете Welt am Sonntag, в котором рассказал, что наибольшую обеспокоенность вызывают подозреваемые в экстремизме военные из элитного спецподразделения KSK, в задачи которого входит проведение разведывательно-диверсионных операций за рубежом и спасение заложников. О действиях и местонахождении бойцов немецкого спецназа парламент зачастую не осведомлён. Такое положение дел неоднократно вызывало критику со стороны политиков и СМИ, ведь фактически KSK действует в «серой зоне». Известно, что подразделение проводило операции в Югославии, Африке и Афганистане, однако ни число участников операций, ни задачи не раскрываются.

По словам Грамма, в 2019 году в немецком спецназе 20 человек попали под подозрение в экстремизме. Всего в подразделении числится порядка 1100 спецназовцев, а в самом бундесвере — 184 тысячи военнослужащих.

Увеличение числа военных, подозреваемых в экстремизме, идёт в русле общей тенденции распространения праворадикальных взглядов внутри Германии. Теракты в Галле и Ханау — результат крена немецкого общества вправо и его радикализации, считают в MAD. Как отмечают в контрразведке, существенную роль в этом процессе играет и радикальное крыло популистской политической партии «Альтернатива для Германии».