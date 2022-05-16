Пропустившая открытие парламента Елизавета II появилась на публике

Королева Елизавета II прибывает на празднование платинового юбилея в последний день Королевского Виндзорского конного шоу / Фото I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II отметила платиновый юбилей своего служения, сообщает Independent. На нём присутствовали голливудские звёзды, в том числе Том Круз и Хелен Миррен. Несмотря на проблемы со здоровьем, глава британской монархии передвигалась самостоятельно.

В её честь была устроена овация в начале торжеств, открывшихся конным шоу с участием некоторых ведущих мировых исполнителей. На мероприятии, организованном Королевским Виндзорским конным сообществом, присутствовали голливудские актёры Том Круз и Хелен Миррен, они возглавили актёрский состав артистов на 70-летнем юбилее.

Королева подошла к своему месту в королевской ложе, несмотря на продолжающиеся проблемы с передвижением, после того как появилась на арене замка в сопровождении подразделений домашней кавалерии. С ней находились граф и графиня Уэссекские.

Принц Уэльский Чарльз, основной наследник британского трона, 10 мая впервые получил возможность исполнить обязанности правящего монарха. Он вместо королевы Елизаветы II зачитал тронную речь на открытии очередной сессии парламента. 96-летняя глава британской монархии была вынуждена пропустить мероприятие по состоянию здоровья. Хотя тронная речь считается формальностью и данью исторической традиции, для Чарльза это можно считать генеральной репетицией своих будущих появлений перед страной уже в статусе царствующей особы.