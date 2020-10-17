Прокуратура Франции заявила, что убийца учителя родился в Москве

https://static.news.ru/photo/5d3fb250-107c-11eb-bc87-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Представители французской прокуратуры заявили, что религиозный фанатик, отрезавший голову преподавателю под Парижем, родился в Москве. Ранее эта информация уже появлялась в СМИ, однако в ведомстве впервые подтвердили указанные сведения.

После нападения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин учитель был обезглавлен. На одном из недавних своих уроков, темой которого стала свобода слова, он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Согласно предварительной версии, убийцей мужчины стал один из учеников. Им оказался 18-летний Абдулак А.

После совершённого убийства он опубликовал на своей странице снимок отрубленной головы. Под фото он отметил, что казнил «пса ада, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Убийца позднее был застрелен правоохранителями.

В прокуратуре преступника обозначили как «нейтрализованного человека». Надзорный орган передал, что Абдулак Абуезидович А. появился на свет в столице России. Его день рождения — 12 марта 2002 года, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция задержала по делу об убийстве преподавателя девять человек. Президент Франции Эммануэль Макрон считает случившееся террористической атакой.