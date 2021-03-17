Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против ФСБ РФ

https://static.news.ru/photo/cfc6e0fa-875f-11eb-a9c7-96000091f725_660.jpg Фото: sharij.net

Уголовное дело по факту задержания сотрудниками ФСБ РФ гражданина Украины, журналиста-фрилансера «Радио Свобода» Владислава Есипенко, открыла украинская прокуратура. Об этом сообщила пресс-секретарь «прокуратуры АР Крым и Севастополя», входящей в структуру Генпрокуратуры страны, Екатерина Диденко.

На своей странице в социальной сети Facebook Диденко написала о начале уголовного производства по факту «незаконного лишения свободы сотрудника „Радио Свобода“ (проект „Крым.Реалии“. Проект признан в РФ иноагентом) на территории временно оккупированного полуострова».

По информации пресс-секретаря, действия представителей российских спецслужб квалифицированы как незаконное лишение свободы, срок наказания по этому нарушению составляет до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в МИД Украины выразили протест в связи с действиями российской ФСБ и потребовали освободить журналиста.

По информации российских силовиков, Владислав Есипенко фотографировал и снимал на видео объекты жизнеобеспечения и людные места в Крыму. Как признался сам задержанный, он работал на спецслужбы Украины. В его автомобиле было обнаружено самодельное взрывное устройство, сообщили в ФСБ.

Интернет-сайт «Крым.Реалии» является проектом украинского отделения «Радио Свобода», начавшего свою работу в марте 2014 года. Некоторое время назад был заблокирован на территории полуострова за публикации материалов, оправдывающих экстремизм и диверсии в отношении Крыма.

Минюст РФ внёс сайт «Крым.Реалии» вместе с рядом других проектов «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по случаю очередной годовщины присоединения Крыма к России заявил, что его страна не откажется от полуострова. Об этом писал NEWS.ru.