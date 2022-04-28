В Херсон пришёл призрак референдума Голосование о выходе из состава Украины обсуждается, но пока не проводится

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Херсонской области Украины, контролируемой российскими вооруженными силами, объявили о формировании военно-гражданских администраций. Между тем в Киеве последние две недели утверждали, что 27 апреля в области проведут референдум, по итогам которого пророссийские силы провозгласят новую независимую республику. Чтобы не допустить этого, сторонники территориальной целостности Украины даже вышли на митинг на площадь Свободы. Однако, внимание оказалось парадоксальным образом приковано не к каким-то громким событиям, а к тому, что не произошло. Впрочем, так или иначе, отвечая 27 апреля на вопрос о референдуме, глава МИД РФ Сергей Лавров многозначительно заявил: «Граждане Украины сами будут определять свою судьбу».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Предположения, что в Херсонской области, которая целиком находится под контролем российских вооруженных сил, может пройти некий референдум — по аналогии с тем, что был в Донецке и Луганске 11 мая 2014 года,— звучали еще в марте. Но в последние две недели в Киеве о таком сценарии говорили уже не как о предположении, а как о факте. 10 апреля в Генштабе Украины заявили, что в городе Новая Каховка в местных типографиях печатают агитационные материалы (брошюры, буклеты, плакаты, бланки) для проведения «референдума по созданию Херсонской народной республики». О том же сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В ведомстве отметили, что реального голосования не будет, «кроме показательных участков», а результат «оформят с помощью паспортных данных, собранных во время получения гуманитарной помощи».

Конкретную дату голосования — 27 апреля — в итоге озвучили в украинском оперативном командовании «Юг», в зону ответственности которого входит Херсонская область. Тему прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. "Если будут объявлены референдумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов«,— пригрозил он 23 апреля.

Между тем в самом Херсоне все это время о подготовке к референдуму не говорило ничего. Сама идея создания Херсонской народной республики тоже выглядела не слишком реалистичной — ярких публичных политиков, которые могли бы при более или менее широкой народной поддержке выдвинуться на роль руководителей нового самопровозглашенного государства, в Херсоне нет. Единственная известная пророссийская структура, действующая в регионе — это «Комитет спасения „За мир и порядок“». Еще в марте организация привлекла внимание херсонской областной прокуратуры (подконтрольна Киеву). там отметили, что пророссийские силы «в здании Херсонской областной рады провели незаконное собрание». Цели организации, по мнению украинских прокуроров, заключаются «в убеждении жителей области в том, что государство утратило способность управления регионом».

Лидер «Комитета спасения „За мир и порядок“» — Кирилл Стремоусов. На Украине он известен как православный и пророссийский активист, противник вакцинации от COVID-19 и сторонник организации КОБ («Концепция общественной безопасности»), базирующейся на идее противостояния западной цивилизации. Стремоусов участвовал в местных выборах в 2019 и 2020 годах — и оба раза набирал менее 2% голосов.

27 апреля активист сделал громкое заявление, но не о референдуме, а о том, что «в городах и районах области сформированы военно-гражданские администрации». Сам Кирилл Стремоусов в разговоре с РИА Новости назвал себя зампредом администрации Херсонской области. Позднее агентство сообщило: «Новым руководителем Херсона стал (депутат городского совета.— NEWS.ru) Александр Кобец, прежний мэр Игорь Колыхаев сотрудничать не захотел. Областью будет руководить (мэр Херсона в 2002–2012 годах.— NEWS.ru) Владимир Сальдо».

Кирилл Стремоусов, архивное фото id43246530/vk.com

«Я остаюсь в Херсоне и с херсонцами, которые более полутора лет назад доверили мне руководство нашим городом. Сотрудничать с новой администрацией отказался. Херсон — это Украина! Честь имею!» — написал Колыхаев на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской).

Херсонская область находится под контролем Российской Федерации, — отметил, в свою очередь, Кирилл Стремоусов. — Ситуация в области стабилизируется. Идет экономическое развитие, люди готовы по-другому посмотреть на события, которые произошли. Из истерики и паники люди перешли в состояние задумчивости и задаются вопросами, что будет дальше.

Кроме того, Стремоусов сказал о скором восстановлении памятников Владимиру Ленину и воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что намного раньше военно-гражданская администрация была установлена в соседней с Херсонской области — Запорожской. Её лицом служит бывший активист местного «Антимайдана» Владимир Рогов, должность которого звучит как «член главного совета военно-гражданской администрации». Благодаря этому в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре еще с марта вещают российские телеканалы, вывешиваются российские или советские флаги, возвращаются на постаменты памятники Владимиру Ленину и даже налажена торговля с ближайшим регионом России — Крымом. Но пока, как заявил NEWS.ru господин Рогов, ее осуществлять непросто.

Чтобы избежать атаки украинских диверсионных групп, из машин приходится формировать колонны и сопровождать до границы, — сказал он. — При этом овощи из нашего региона уже продаются на крымских рынках, и они дешевле российских.

По словам Рогова, пророссийские активисты в Херсонской области действовали и раньше, но «вертикали власти не было».

Мы в Запорожской области тоже все еще продолжаем ее строить, — сказал он. — Что касается референдума, о котором все говорят — то всему свое время. Пока мы решаем насущные проблемы, а о референдуме я слышу только от СМИ, которые подконтрольны режиму Зеленского. Если голосование будет проводиться, о нем обязательно будет известно всем.

В СМИ тем временем уже появились сообщения о вероятном проведении референдума в Херсоне. Так, источники «Медузы» (СМИ признано в РФ исполняющим функции иностранного агента) рассказали, что голосование может состояться в середине мая, причем одновременно с референдумами в ЛНР и ДНР о присоединении к России. О том, что этот вопрос еще до окончания спецоперации РФ поднимут главы республик, сообщил ранее NEWS.ru депутат Госдумы и экс-премьер ДНР Александр Бородай.

На вопрос о том, что будет дальше украинскими регионами, контролируемыми сейчас Россией, ответил 27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Когда мы объявляли о начале специальной военной операции, то сказали, что будем исходить из того, что граждане Украины сами будут определять свою судьбу. Решать им, а не кому-то другому. Настроения людей здесь необходимо ставить на первое место и отдавать им полный приоритет, — заявил он на пресс-конференции в Москве.

Украинский политолог, эксперт по вопросам Донбасса Константин Скоркин считает, что у России есть «технологии родом из 2014-го», которые могут быть применены и сегодня, но для их реализации нужна поддержка со стороны населения и сочувствующие представители элит. В Херсоне же, сообщил Скоркин, «из местных тяжеловесов» приход россиян пока поддержал только экс-мэр Сальдо. Аналогичную мысль выразил и руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

Говоря о референдуме, люди проводят аналогии с событиями 2014 года. И, возможно, небеспочвенно, — сказал эксперт. — Другое дело, что почва для такого рода процессов не везде одинаковая, ее подготовка занимает время, а успехи на этом поприще могут не соответствовать первоначальным ожиданиям... Так или иначе, с учетом взятого Россией курса довольно сложно представить себе оставление контролируемой территории без предварительных условий или даже если бы за этот шаг России пообещали некие санкционные послабления. Уход российской армии из-под Киева расценивается как негативный опыт, и повторять его в Москве не захотят.

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При этом, по словам Уткина, сложно сказать, были ли у украинских спецслужб реальные сведения о подготовке референдума или такая информация вбрасывается «в контексте информационного противоборства». Эксперт предположил, что по логике Киева разговоры о скором референдуме о независимости Херсонской области могут мобилизовать проукраинское сопротивление — на это и может быть расчет украинской стороны.