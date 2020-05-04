Прирост заболевших COVID-19 продолжил снижаться в Италии

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Число заболевших COVID-19 выросло на 1,2 тысяч за последние сутки в Италии — темп прироста снизился по сравнению с прошлой неделей.

Всего в четырёх регионах Италии — в центральной Умбрии, южных Молизе и Базиликате, на острове Сардиния достигнут нулевой показатель распространения вируса. Ещё в шести суточный прирост новых заражений не превышает 10 случаев, — передаёт ТАСС со ссылкой на департамент гражданской защиты Италии.

По информации издания, число заболевших в республике приблизилось к 212 тысячам человек. При этом количество пациентов с COVID-19 снизилось до 99,9 тысяч, из которых более 80 тысяч лечатся на дому.

Как писал NEWS.ru, коронавирус поразил более 3,5 миллиона человек, за пять месяцев распространившись из китайского города Ухань почти по всему миру.