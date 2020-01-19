Британский принц Гарри провёл в лондонском пабе вечер 18 января, когда он и его супруга Меган лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству £2,4 миллиона за ремонт своей резиденции.
Как утверждают очевидцы, со стороны принц Гарри выглядел слишком расслабленным. Возможно, на герцоге Сассекском сказались несколько бокалов, пива, — сообщает издание Teleprogramma.pro.
По информации журналистов, Гарри пришёл на ужин в футболке-поло вместо привычного костюма.
Его супруга Меган вместе с сыном Арчи покинули Великобританию вскоре после объявления герцога и герцогини Сассекских об отказе от королевских полномочий и обязанностей. Семья принца переехала в Канаду.
Как писал NEWS.ru, 18 января супруги лишились королевского статуса, но королева Елизавета II пообещала, что они навсегда останутся членами королевской семьи.