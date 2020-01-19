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Британский принц Гарри провёл в лондонском пабе вечер 18 января, когда он и его супруга Меган лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству £2,4 миллиона за ремонт своей резиденции.

Как утверждают очевидцы, со стороны принц Гарри выглядел слишком расслабленным. Возможно, на герцоге Сассекском сказались несколько бокалов, пива, — сообщает издание Teleprogramma.pro.

По информации журналистов, Гарри пришёл на ужин в футболке-поло вместо привычного костюма.

Его супруга Меган вместе с сыном Арчи покинули Великобританию вскоре после объявления герцога и герцогини Сассекских об отказе от королевских полномочий и обязанностей. Семья принца переехала в Канаду.

Как писал NEWS.ru, 18 января супруги лишились королевского статуса, но королева Елизавета II пообещала, что они навсегда останутся членами королевской семьи.