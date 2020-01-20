https://static.news.ru/photo/f73d3dad-f5da-4a39-822a-eb37c089d02b_660.jpg Фото: Global Look Press

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжат получать финансовую поддержку от принца Чарльза в течение как минимум года. Средства будут выделяться из инвестиционного портфеля сына королевы Елизаветы II.

Близкий к принцу Уэльскому источник сообщил, что деньги наследника британского престола не являются неисчерпаемыми, а потому он планирует пересмотреть договорённости о финансовом обеспечении семьи младшего сына, отмечает Daily Telegraph.

Принц Гарри провёл в лондонском пабе вечер 18 января, когда он и его супруга Меган Маркл лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству Великобритании £2,4 млн за ремонт своей резиденции. По информации журналистов, внук королевы Елизаветы II пришёл на ужин в футболке-поло вместо привычного костюма. Отказ от королевских полномочий Гарри назвал «великой печалью», писал NEWS.ru.