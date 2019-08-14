Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолёту, на борту которого находился министр обороны России Сергей Шойгу, принадлежит Военно-воздушным силам Испании. Об этом сообщили в оборонном ведомстве королевства.
Вместе с тем, там не стали более подробно комментировать инцидент, сославшись на то, что это могут сделать только представители Североатлантического альянса, передаёт
Там в свою очередь уточнили, что истребители из миссии «воздушной полиции» на Балтике поднимались в воздух, чтобы идентифицировать лайнер, который приблизился к подконтрольной НАТО территории. Как писал News.ru, официальная версия блока гласит, что в Альянсе не знали, кто был на борту.
Инцидент произошёл 13 августа над нейтральными водами Балтийского моря. Самолёт с главой российского военного ведомства следовал из Калининграда в Москву. Его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота. Они оттеснили испанский истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.