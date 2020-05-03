При обстреле украинскими силовиками Донецка ранены трое детей

https://static.news.ru/photo/30f04ba8-8e34-11ea-b9fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Во время обстрела со стороны сил Киева западной части Донецка ранения получили трое детей. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там отметили, что огонь был открыт в понедельник, 4 мая, в 17:35 по местному времени.

Вооруженные силы Украины целенаправленно открыли огонь по жилым кварталам населенного пункта Александровка. В течение 15 минут по домам мирных жителей было произведено 30 выстрелов из БМП-2. В результате чего получили ранения трое несовершеннолетних, — цитирует сообщение ДАН.

Отмечается, что в результате обстрела пострадали две девочки семи лет и девочка 10 лет. В этот момент они находились дома.

В Донбассе сейчас действует режим тишины. О достижении соглашений о нём участники контактной группы заявляли более 20 раз. При этом украинские военные регулярно срывают договорённости.

Как писал NEWS.ru, ранее политик из ФРГ оценил отказ посла Украины возложить цветы с коллегой из РФ.