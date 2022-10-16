Президент Украины сообщил о тяжелых боях в Соледаре и Бахмуте Президент Украины Зеленский сообщил о тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута

Фото: Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Вооруженные силы Украины ведут «очень тяжелые бои» возле Соледара и Бахмута. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале главы государства.

Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои, — рассказал Зеленский.

Накануне Зеленский также сообщил о тяжелом положении ВСУ в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе. По словам главы государства, ситуация не меняется в течение нескольких дней.

Держим позиции, — подчеркнул украинский президент.

В минувший четверг, 13 октября, в штабе территориальной обороны ДНР заявили о взятии под контроль Опытного и Иванграда. Эти населенные пункты находятся примерно в шести километрах от Артемовска.

Артемовск (Бахмут) находится на контролируемой властями Украины территории Донецкой области, он является важным транспортным узлом.