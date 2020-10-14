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Президент Сербии заверил, что его страна никогда не вступит в НАТО

14:19, 14 октября 2020
Фото: Александар Вучић/facebook.com

Сербия никогда не вступит в НАТО или другие военные блоки, заявил в среду президент страны Александр Вучич.

Сербия никогда не пойдёт в НАТО или какую-то другую военную структуру. Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством, которое придерживается политики военного нейтралитета, — сообщил он в интервью ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Сербии намерены продолжать развивать партнёрские отношения с Россией. Политик открыто заявлял, что гордится отношениями с Россией, несмотря на критику взаимодействия между странами.

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