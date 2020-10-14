Президент Сербии заверил, что его страна никогда не вступит в НАТО

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Власти Сербии намерены продолжать развивать партнёрские отношения с Россией. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

Глава Сербии рассказал в интервью ТАСС о разговоре с еврокомиссаром, ответственным за расширение ЕС. Чиновник приехал в Белград и Вучич находился рядом с ним во время пресс-конференции. Тогда политик открыто...