Президент Сербии заверил, что его страна никогда не вступит в НАТО

https://static.news.ru/photo/8bfd5476-0e10-11eb-b5bf-fa163e074e61_660.jpgФото: Александар Вучић/facebook.com
Сербия никогда не вступит в НАТО или другие военные блоки, заявил в среду президент страны Александр Вучич.
Сербия никогда не пойдёт в НАТО или какую-то другую военную структуру. Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством, которое придерживается политики военного нейтралитета, — сообщил он в интервью ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Сербии намерены продолжать развивать партнёрские отношения с Россией. Политик открыто заявлял, что гордится отношениями с Россией, несмотря на критику взаимодействия между странами.