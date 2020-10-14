Сербия сообщила ЕС о намерении развивать партнёрство с Россией

https://static.news.ru/photo/a9d97c40-0e0b-11eb-8321-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Александар Вучић/facebook.com

Власти Сербии намерены продолжать развивать партнёрские отношения с Россией. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

Глава Сербии рассказал в интервью ТАСС о разговоре с еврокомиссаром, ответственным за расширение ЕС. Чиновник приехал в Белград, и Вучич находился рядом с ним во время пресс-конференции. Тогда политик открыто заявил, что гордится отношениями с Россией, несмотря на критику взаимодействия между странами. Она содержалась в докладе ЕК по Сербии.

Как в России я говорю, что Сербия находится на европейском пути, так и представителям ЕС я говорю, что Сербия будет продолжать далее развивать партнёрство с Россией. И я этим горжусь, — подчеркнул Вучич.

NEWS.ru писал, что глава Сербии провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили переговоры по проблеме Косово, которые состоялись в Вашингтоне и Брюсселе. Инициатором разговора выступила сербская сторона.