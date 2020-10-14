Сербия сообщила ЕС о намерении развивать партнёрство с Россией

Власти Сербии намерены продолжать развивать партнёрские отношения с Россией. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.
Глава Сербии
Как в России я говорю, что Сербия находится на европейском пути, так и представителям ЕС я говорю, что Сербия будет продолжать далее развивать партнёрство с Россией. И я этим горжусь, — подчеркнул Вучич.
NEWS.ru писал, что глава Сербии провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили переговоры по проблеме Косово, которые состоялись в Вашингтоне и Брюсселе. Инициатором разговора выступила сербская сторона.
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