Президент Сербии позвонил Путину

Президент Сербии Александр Вучич провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили состоявшиеся в Вашингтоне и Брюсселе переговоры по проблеме Косово.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. По её данным, инициатором разговора выступила сербская сторона. В его ходе Вучич рассказал Путину об итогах переговоров по Косово, которые прошли при его участии в Вашингтоне и Брюсселе,
Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября, — говорится в сообщении.
При этом особое внимание политики уделили «проблематике косовского урегулирования». Со своей стороны российский лидер заявил о неизменности принципиальной позиции РФ относительно выработки «компромиссного и сбалансированного решения».
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что гордится подписанным соглашением по Косово, и отверг призывы политических оппонентов подать в отставку.
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