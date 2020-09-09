Президент Сербии позвонил Путину

https://static.news.ru/photo/964b7500-f341-11ea-bb69-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look press

Президент Сербии Александр Вучич провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили состоявшиеся в Вашингтоне и Брюсселе переговоры по проблеме Косово.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. По её данным, инициатором разговора выступила сербская сторона. В его ходе Вучич рассказал Путину об итогах переговоров по Косово, которые прошли при его участии в Вашингтоне и Брюсселе, передаёт ТАСС.

Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября, — говорится в сообщении.

При этом особое внимание политики уделили «проблематике косовского урегулирования». Со своей стороны российский лидер заявил о неизменности принципиальной позиции РФ относительно выработки «компромиссного и сбалансированного решения».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что гордится подписанным соглашением по Косово, и отверг призывы политических оппонентов подать в отставку.