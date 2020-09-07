Президент Сербии ответил на претензии из-за соглашения по Косово

https://static.news.ru/photo/c5047506-f15a-11ea-b502-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гордится подписанным соглашением по Косово, и отверг призывы политических оппонентов подать в отставку.

Переговоры с «премьером» Косово Авдулахом Хоти сербская делегация во главе с Вучичем провела в США, где находилась с визитом два дня. Посредником при подписании соглашения выступил хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Подавать в отставку, из-за того, что оказали высочайшую честь Сербии, что можете быть в Овальном кабинете, подпишите нечто, в чём нет ничего унизительного для Сербии? Я этим горжусь, — отметил Вучич в эфире TV Pink.

Оппозиция Сербии раскритиковала пункт документа о переносе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим на фоне признания Израилем независимости Косово. Отмечается, что это может повлиять на отношения с партнёрами с Ближнего Востока.

Также оппозиция недовольна пунктами соглашения, предусматривающими диверсификацию поставок энергоносителей, и запрет на установку оборудования 5G от «ненадёжных поставщиков». Это может отразиться на отношениях с поставщиком газа — РФ, а также с КНР, чья компания HUAWEI имеет подписанный с Белградом документ о сотрудничестве.

На критику оппозиции Вучич ответил иронично.

Я их понимаю, у каждого есть право что-то требовать. Получат через полтора года выборы и «победят» как всегда, — заявил президент Сербии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сербия и непризнанная Республика Косово достигли большого прогресса на переговорах по нормализации отношений, которые прошли 7 сентября в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении специального представителя Евросоюза Мирослава Лайчака. По его словам, прогресс достигнут в вопросах об экономическом сотрудничестве, пропавших без вести и перемещённых лицах.