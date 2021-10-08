Президент Сербии назвал причину газового кризиса в Европе

Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы вовремя не заключили долгосрочных контрактов на поставку топлива из России. Об этом 9 октября журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич, передаёт ТАСС. Именно это, по словам главы государства, и привело с сильному подорожанию газа.

Что привело к подорожанию. Введение новых углеродных пошлин, во-вторых, нехватка газа, потому что китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя. Кроме того, многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по очень низким ценам, чтобы простимулировать рост экономики. Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, — отметил глава государства.

Вучич считает, что европейские страны могут купить газ только у России, альтернативы нет.

У кого ещё можно взять газ, больше ни у кого газа нет. Пустые разговоры на эту тему я слышу уже 10 лет. Они не заключили долгосрочные соглашения с русскими и остались без газа. Поэтому цена на газ подпрыгнула с $400 на $1800. Путин сделал заявление, и цена опустилась до $800, а спустя день вернулась до $1200 за тысячу кубометров, — подчеркнул президент.

Он добавил, что Сербия ведёт с РФ переговоры о поставке газа по сниженным ценам. По словам Вучича, страна благодаря своевременно заключённым с Россией контрактам и строительству газопровода «Балканский поток» с 1 октября стала транзитёром газа.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия может спасти Европу от газового кризиса. Он пояснил, что если по распоряжению президента РФ Владимира Путина будет увеличен объём поставок топлива, это позволит смягчить надвигающуюся угрозу. Он призвал Москву помочь европейским странам и доказать, что она является «надёжным поставщиком».

Недавно цены на газ в Европе побили все антирекорды и достигли значения почти в $2000 за тысячу кубометров. Немецкий политолог Александр Рар считает главной причиной кризиса провал «зелёных» сделок Евросоюза на рынке энергетики. По его словам, Европа в скором времени «будет судорожно закупать новые объёмы газа в России».