Президент Польши осудил коллег за их общение с Путиным Президент Польши Дуда осудил коллег за их общение с Путиным

Фото: Radek Pietruszka/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил газете Bild, что поражен фактом ведения переговоров между российским лидером Владимиром Путиным, канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, урегулирование украинского кризиса возможно лишь за счет усиления военной поддержки Украины, а не диалога.

Меня поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с Путиным. <...> Эти разговоры бесполезны, — отметил Дуда.

С аналогичным заявлением ранее выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По её мнению, нет смысла разговаривать с российским лидером, если ЕС хочет изолировать Россию. Глава кабмина отметила, что несмотря на всю «телефонную дипломатию», спецоперация РФ на Украине продолжается.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр по контролю за государственными активами республики Яцек Сасин сообщили, что Польша заключила с Украиной контракт на поставку вооружения на сумму $630 млн. Моравецкий отметил, что это крупнейший для Польши военный контракт за последние 30 лет. В свою очередь министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предложил распространить седьмой пакет антироссийских санкций Европейского союза на все российские энергоносители и банки. По его словам, очередной пакет санкций должен предусматривать полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.