Президент Литвы самоизолируется вместе с сотрудниками администрации

https://static.news.ru/photo/6f16ba22-d8d3-11ea-8a78-fa163e074e61_660.jpg Гитанас Науседа Фото: Valdas Kopustas via www.imago-im/Global Look Press

Литовский лидер Гитанас Науседа и сотрудники его администрации будут вынуждены уйти на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у одного из работников президентской службы.

Принято решение отправить персонал в самоизоляцию. Это относится и к президенту, — заявил представитель президента по печати Ридас Ясюлёнис в эфире национального радио LRT.

Глава Литвы будет находиться на самоизоляции до получения тестов на коронавирусную инфекцию. Обычно она длится четырнадцать дней, но Ясюлёнис не уточнил, сколько точно она будет действовать для президента.

Впервые коронавирусная инфекция в Литве была выявлена 28 февраля. В стране с начала вспышки умер 81 человек, излечились 1658 заболевших. Общее число инфицированных составляет 2194.

NEWS.ru писал, что первая леди Бразилии Мишель Болсонару заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно 30 июня. До этого COVID-19 переболел её муж, президент страны Жаир Болсонару.