Макрон поговорил по телефону с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, а затем — с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Отмечается, что разговор президентов Франции и России продолжался 90 минут.

Президент Макрон в четверг в очередной раз провёл разговор с президентом России Владимиром Путиным. После этого состоялся разговор французского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским, — отмечается в сообщении на сайте телеканала.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства, а также обеспечение нейтрального статуса Украины.

До этого Макрон заявил, что будет работать над прекращением боевых действий на Украине. По его словам, осуждая действия России и применяя к ней санкции, необходимо оставлять открытым путь для контактов с Москвой, чтобы добиться перемирия, «когда условия это позволят».