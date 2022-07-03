Президент Чехии высказался за поставки вооружения на Украину Президент Чехии Земан согласился на продолжение поставок чешского оружия Киеву

Фото: Vit Simanek/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан дал согласие на продолжение поставок чешского оружия Киеву. В интервью телеканалу CNN Prima News Земан также подчеркнул, что он высказался за организацию специального обучения в рамках военной подготовки солдат ВСУ. Чешский глава также убежден в том, что Запад должен наращивать поставки вооружения на Украину, включая дальнобойные ракетные комплексы.

Да, я был бы согласен с продолжением поставок оружия [из Чехии Украине] и с организацией обучения украинских военнослужащих, — заявил Земан.

При этом чешский президент допустил затягивание конфликта на Украине, а также последующий рост недовольства действиями Кремля со стороны граждан РФ. По мнению Земана, западные страны должны продолжать оказывать жесткое санкционное давление против РФ, так как оно ведет к скорому завершению военного конфликта на Украине.

США в рамках нового пакета военной помощи поставят Украине два передвижных ЗРК NASAMS, а также четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Минобороны США Тодда Брессила.