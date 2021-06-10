Президент Чехии призвал Европу не героизировать Навального

https://static.news.ru/photo/68485d60-c9e4-11eb-98d0-96000091f725_660.jpg Милош Земан Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские страны не должны героизировать арестованного российского оппозиционера Алексея Навального, ведь он раньше высказывался в поддержку националистов. Об этом в четверг, 10 июня, заявил президент Чехии Милош Земан. Политик высказался на эту тему в ходе пресс-конференции в Вене, передаёт ТАСС.

Навальный, подчеркнул Земан, также «поддержал» присоединение Крыма. Это, по мнению чешского лидера, тоже повод для европейцев не поддерживать арестованного оппозиционера.

В своих публичных выступлениях Навальный поддерживал русских националистов. Он также довольно толерантно и почти одобрительно высказывался о некоторых моментах прошлой российской политики. Например, о массовых депортациях. Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа, — заявил Земан.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.

Ранее дочь Навального Дарья получила премию мужества Женевского форума по правам человека, которую присудили её отцу. Запись её выступления опубликована на сайте саммита.