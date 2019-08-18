Мужчина совершил нападение на людей на железнодорожном вокзале в немецком городе Изерлон.
Он смертельно ранил 32-летнюю женщину и 23-летнего молодого человека, передаёт
Полицейским удалось схватить подозреваемого, который оказался родом из Косово. Предполагаемый преступник просто сидел на земле и ждал задержания.
В настоящий момент сотрудники силовых ведомств пытаются выяснить мотивы преступления.
Ранее News.ru писал, что пассажир метро в Санкт-Петербурге набросился с ножом на двух мужчин, которые промолчали в ответ на заданный им вопрос. Инцидент произошёл на станции «Пушкинская» примерно за полчаса до закрытия метро. Нападавший успел трижды ранить своих оппонентов, прежде чем один из пассажиров выбил у него нож и выволок из вагона на платформу. Там его задержали сотрудники полиции.