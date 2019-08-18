https://static.news.ru/photo/e595b7c8-c1de-11e9-bef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sludge G/flickr.com

Мужчина совершил нападение на людей на железнодорожном вокзале в немецком городе Изерлон.

Он смертельно ранил 32-летнюю женщину и 23-летнего молодого человека, передаёт Bild . Погибшая была на станции с младенцем, который остался невредим.

Полицейским удалось схватить подозреваемого, который оказался родом из Косово. Предполагаемый преступник просто сидел на земле и ждал задержания.

В настоящий момент сотрудники силовых ведомств пытаются выяснить мотивы преступления.

Ранее News.ru писал, что пассажир метро в Санкт-Петербурге набросился с ножом на двух мужчин, которые промолчали в ответ на заданный им вопрос. Инцидент произошёл на станции «Пушкинская» примерно за полчаса до закрытия метро. Нападавший успел трижды ранить своих оппонентов, прежде чем один из пассажиров выбил у него нож и выволок из вагона на платформу. Там его задержали сотрудники полиции.