Неизвестный совершил намеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Великобритании. Он испортил недвижимость и автопарк, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она отметила, что представители ведомства сразу же сообщили британским коллегам о случившемся и потребовали исполнения Венской конвенции по охране представительств, передаёт
Чиновники уже получили ответ из полиции британской столицы.
Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный, но тот ответ, который мы получили, он нас обескуражил, — поделилась она.
Дипломат отметила, что сотрудники правоохранительных органов Лондона посчитали дело бесперспективным и уведомили о вероятном его закрытии.
И это несмотря на то, что посольство России предоставило британской стороне в том числе и видеозаписи с камер наблюдения, а также максимально подробные данные, которые не просто могут, а проливают свет на это происшествие, — заключила она.
Ранее News.ru писал, что Басманный суд Москвы заочно отправил под арест украинского активиста Евгения Карася. Его обвиняют по делу о нападении на российское посольство в Киеве.