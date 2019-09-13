https://static.news.ru/photo/0bb784a2-d569-11e9-b27f-fa163e074e61_660.jpg Фото: rustrade.org.uk

Неизвестный совершил намеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Великобритании. Он испортил недвижимость и автопарк, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она отметила, что представители ведомства сразу же сообщили британским коллегам о случившемся и потребовали исполнения Венской конвенции по охране представительств, передаёт RT .

Чиновники уже получили ответ из полиции британской столицы.

Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный, но тот ответ, который мы получили, он нас обескуражил, — поделилась она.

Дипломат отметила, что сотрудники правоохранительных органов Лондона посчитали дело бесперспективным и уведомили о вероятном его закрытии.

И это несмотря на то, что посольство России предоставило британской стороне в том числе и видеозаписи с камер наблюдения, а также максимально подробные данные, которые не просто могут, а проливают свет на это происшествие, — заключила она.

Ранее News.ru писал, что Басманный суд Москвы заочно отправил под арест украинского активиста Евгения Карася. Его обвиняют по делу о нападении на российское посольство в Киеве.