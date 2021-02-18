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Пресс-секретарь Зеленского ответила Порошенко на его опасения о санкциях

07:14, 19 февраля 2021 351
Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель успокоила сопредседателя парламентской фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко, заявив, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о санкциях против телеканала «Прямой», владельцем которого стал экс-президент страны, не поднимался.

В интервью «Украинской правде» Юлия Мендель рассказала, что санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK, NewsOne приняли, когда были получены доказательства, что эти СМИ финансируются со стороны государства-агрессора. К телеканалу «Прямой» подобных претензий в настоящее время нет.

Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны, — сказала Мендель.

Накануне экс-президент Украины Пётр Порошенко объявил о покупке телеканала «Прямой». Ранее он принадлежал бывшему руководителю Киевской городской администрации Владимиру Макеенко. По словам Порошенко, он решил приобрести телеканал после сообщения о том, что против Макеенко намереваются ввести санкции, в связи с чем «Прямой» окажется закрыт. Экс-президент предположил, что судьба телеканала будет обсуждаться на заседании СНБО.

В начале феврале на Украине прекратили вещание телеканалы «112», ZIK, NewsOne. Это произошло в результате санкций, наложенных президентом страны Владимиром Зеленским. Также санкции ввели против владельца этих СМИ, депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

По словам Зеленского, подобные меры были обусловлены пророссийской позицией телеканалов. Сами СМИ расценили действия руководства страны как расправу над неугодными медиа. Об этом писал NEWS.ru.

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