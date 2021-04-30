СМИ: пресс-секретарь Зеленского покинула пост

https://static.news.ru/photo/50765c4a-a9ab-11eb-ade3-96000091f725_660.jpg Юлия Мендель Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала заявление на увольнение. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на свои источники.

Журналисты утверждают, что Мендель в третий раз собирается покинуть команду Зеленского, но раньше ей отказывались подписывать заявления из-за хорошего отношения главы государства. Теперь она точно намерена уйти. Источник утверждает, что у Мендель много претензий к работе. Кроме того, ей недоволен глава офиса президента Андрей Ермак.

Но на этот раз она якобы уже на самом деле настроена уходить, да и в Офисе не особо её удерживают. Более того, уже начинают подыскивать замену. Но последнее слово в любом случае будет за Зеленским, — пояснил собеседник «Страны.ua».

Также об увольнении Мендель сообщил украинский Telegram-канал «Бабель». Он ссылается на источники в администрации президента.

Юлия Мендель работала журналисткой на украинских телеканалах. Она стала первой представительницей Украины, которая выиграла программу Всемирного института прессы World Press Institute. Пресс-секретарём Зеленского она стала с 3 июня 2019 года.

Ранее украинские пользователи Сети раскритиковали Юлию Мендель за комментарий на английском языке с хештегом «Нет гражданской войне на Украине». Так она отреагировала на заявление пресс-секретаря посольства Великобритании на Украине о конфликтах в Донбассе и поставила хештег NoCivilWar, имя ввиду, что происходящее на юго-востоке страны не является гражданской войной. Пользователи обратили внимание, что смысл её фразы означает «нет гражданской войне», а верная формулировка звучит Not Civil War. Многие посмеялись в комментариях, отметив, что Мендель изъясняется на украинском английском.