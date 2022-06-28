Джонсон и Трюдо померились самолетами Премьер-министры Канады и Британии померились самолетами на саммите G7

Фото: Paul Chiasson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо, Борис Джонсон

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил величину своего самолета с британским коллегой Борисом Джонсоном на саммите G7. Как следует из опубликованного на YouTube ролика встречи, Джонсон высказал восхищение самолетом Трюдо Canada Force One, на что Трюдо заявил, что его правительственный борт не сможет сравниться по размеру с самолетом самого Джонсона.

У нас обоих очень маленькие самолеты, — подытожили главы правительств.

Саммит «Большой семерки» проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии, его председателем является Германия. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии.

До этого лидеры стран G7 вспомнили фотографии президента России Владимира Путина. Тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал раздеться, чтобы показать, что политики «круче» российского лидера, а канадский премьер-министр Джастин Трюдо предложил устроить «показ верховой езды с голым торсом».

26 июня Джонсон заявил, что «вечеринка углеводородов из России подошла к концу». Он отметил, что западные страны уже ищут пути адаптации к новым реалиям, а также новых поставщиков энергоресурсов.