https://static.news.ru/photo/d89d9d18-e206-11e9-b06c-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Ray Tang/XinHua/Global Look Press

Независимое Управление по надзору за действиями полиции (IOPC) изучит обвинения в злоупотреблении служебным положением против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Политику грозит уголовное дело.

Речь идёт о связях между Джонсоном и американской предпринимательницей Дженифер Акури. Будучи мэром Лондона, чиновник помог предпринимательнице в 2013–2014 годы получить $155 тысяч в качестве государственных грантов на развитие бизнеса.

Кроме того, Акури была включена в состав трёх деловых делегаций Британии в Израиль, Малайзию, Сингапур и США, несмотря на несоответствие её компаний требованиям, передаёт Financial Times .

Ранее News.ru писал, что Джонсон вынужден был экстренно покинуть 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Причина — вердикт Верховного суда Великобритании, признавшего решение о приостановке работы парламента страны незаконным. Депутаты возобновили работу, и теперь перед политиком стоит малоприятная и вполне реальная перспектива вотума недоверия.