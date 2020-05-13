Премьер Украины засмеялся в ответ на вопрос об обещанных рабочих местах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабинет министров намерен 13 мая утвердить правительственную программу создания рабочих мест.
По словам главы кабмина, в документе чётко прописано, где, когда и какие позиции будут созданы. Премьер уточнил, что рост занятости власти хотят увеличить за счёт строительства дорог и мостов.
Даже не знаю, что вам ответить, — засмеялся Шмыгаль после вопроса об обещанных 500 тысячах рабочих местах.
Украинский премьер добавил, что сейчас в стране зарегистрировано почти полмиллиона безработных.
Ранее Шмыгаль сообщил, что введённый из-за пандемии коронавируса карантин будет продлён после 22 мая, писал NEWS.ru.
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