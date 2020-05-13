Премьер Украины засмеялся в ответ на вопрос об обещанных рабочих местах

https://static.news.ru/photo/08ddf784-94f9-11ea-8cb8-fa163e074e61_660.jpg Денис Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль/facebook.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабинет министров намерен 13 мая утвердить правительственную программу создания рабочих мест.

По словам главы кабмина, в документе чётко прописано, где, когда и какие позиции будут созданы. Премьер уточнил, что рост занятости власти хотят увеличить за счёт строительства дорог и мостов.

Даже не знаю, что вам ответить, — засмеялся Шмыгаль после вопроса об обещанных 500 тысячах рабочих местах.

Украинский премьер добавил, что сейчас в стране зарегистрировано почти полмиллиона безработных.

Ранее Шмыгаль сообщил, что введённый из-за пандемии коронавируса карантин будет продлён после 22 мая, писал NEWS.ru.