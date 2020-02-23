Медики госпитализировали премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини с высокой температурой и сильной простудой.
Политик ранее принимал участие в саммите по бюджету Евросоюза. Все мероприятия с участием Пеллегрини в ближайшие время отменены. В пресс-службе политика подтвердили факт госпитализации.
Словацкое радио
Ранее NEWS.ru сообщал, что высокая температура поднялась у водителя, который перевозил украинцев на карантин в санаторий МВД в Полтавской области.
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