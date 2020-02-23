https://static.news.ru/photo/61970dd6-5627-11ea-831e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Медики госпитализировали премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини с высокой температурой и сильной простудой.

Политик ранее принимал участие в саммите по бюджету Евросоюза. Все мероприятия с участием Пеллегрини в ближайшие время отменены. В пресс-службе политика подтвердили факт госпитализации.

Словацкое радио сообщило , что премьер страны чувствовал недомогание в течение двух последних недель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что высокая температура поднялась у водителя, который перевозил украинцев на карантин в санаторий МВД в Полтавской области.