Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Медики госпитализировали премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини с высокой температурой и сильной простудой.

Политик ранее принимал участие в саммите по бюджету Евросоюза. Все мероприятия с участием Пеллегрини в ближайшие время отменены. В пресс-службе политика подтвердили факт госпитализации.

Словацкое радио сообщило, что премьер страны чувствовал недомогание в течение двух последних недель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что высокая температура поднялась у водителя, который перевозил украинцев на карантин в санаторий МВД в Полтавской области.

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