Премьер Польши заявил об угрозе третьей волны COVID-19 в республике

https://static.news.ru/photo/4bf4673a-138c-11eb-8556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польше угрожает третья волна распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В стране в последние дни фиксируется резкий рост заболеваемости COVID-19 и числа смертей от недуга. 21 октября власти сообщили о суточном рекорде — 10 040 новых заражённых. Число выявленных носителей COVID-19 с начала эпидемии превысило 200 тысяч.

Наша стратегия и принцип — прежде всего так строить общественную и экономическую жизнь, чтобы иметь возможность учиться, работать, жить, не закрывать экономику и одновременно перерезать путь передачи COVID-19, — заявил политик во время выступления в парламенте.

Власти некоторых польских городов решили отказаться от проведения массовых мероприятий в период новогодних праздников из-за пандемии COVID-19. В частности, праздничные гулянья отменены в Варшаве, Гданьске, Познани и ещё в ряде городов. Это решение объясняется тем, что массовые мероприятия увеличивают риск распространения инфекции.

Кроме того, праздники требуют финансовых вложений, а пандемия нанесла экономике страны серьёзный урон. Как отметила пресс-секретарь мэрии Варшавы Каролина Галецкая, в год беспрецедентного падения налоговых поступлений организация мероприятий была бы расточительством.

Согласно последним данным, в Польше с начала пандемии заболели 192,5 тысячи человек. Из них выздоровели около 96 тысяч. Жертвами инфекции стали 3,7 тысячи поляков.

Ранее NEWS.ru писал, что Польша и Германия усилили ограничения в связи с распространением коронавируса. Польские власти обязали граждан носить защитные маски в общественных местах. В Германии ограничили время работы баров, ресторанов, а также всех торговых точек, за исключением АЗС и аптек.