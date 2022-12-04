Власти Молдавии оценили, сколько страна проживет без газа из России Премьер Молдавии Гаврилица: страна проживет без российского газа два месяца

Фото: IMAGO/FOT. TEDI/NEWSPIX.PL/Global Look Press

Наталья Гаврилица

В случае полного прекращения поставок газа из России, Молдавия сможет воспользоваться своими газовыми резервами, которых хватит на два месяца, заявила в эфире радио Moldova премьер-министр республики Наталья Гаврилица. По ее словам, суммарно Молдавия смогла накопить около 230 млн кубометров газа, которые сейчас хранятся в Румынии и Украине.

У нас уже есть запасы на 230 миллионов, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объем поставок будет перекрыт завтра, — поделилась Гаврилица.

Она подчеркнула, что в последние месяцы вопрос энергетического обеспечения для государства был наиболее острым, и сейчас Молдавия сможет пережить зиму даже если «Газпром» перестанет поставлять газ.

Ранее «Газпром» сообщил, что Молдавия оплатила газ, «осевший» на Украине. В связи с этим было принято решение не снижать подачу топлива на ГИС «Суджа» для транзита в республику. Вместе с тем в компании напомнили, что молдавская сторона регулярно нарушает свои контрактные обязательства по оплате топлива, поэтому «Газпром» оставляет за собой право сократить или полностью прекратить поставки в случае таких нарушений.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что весь газ, поставляемый российской стороной, попадает в республику. Топливо, осевшее на Украине, является резервом. Он подчеркнул, что поставленный газ будет полностью оплачен Кишиневом.