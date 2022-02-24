Премьер-министр Нидерландов призвал ввести санкции против Путина

Евросоюзу надлежит отреагировать максимально жёсткими санкциями на военную операцию России на Украине. Они должны быть нацелены на президента РФ Владимира Путина и российское правительство. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает издание Algeemen Dagblad.

Они будут нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию, нам придется сильно ударить по нему, — сказал премьер.

Он решительно осудил действия России и назвал их нечем неоправданным «актом беспрецедентной агрессии». По мнению Рютте, они угрожают стабильности Европы и всего мира.

Какими именно могут быть санкции против Путина и правительства России премьер не уточнил. Он пояснил, что лидеры ЕС встретятся вечером 24 февраля для обсуждения данного вопроса.

Ранее Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. При этом подчеркнул, что речи об оккупации соседней страны не идёт. Президент пояснил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России. ЕС призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС могут обсудить введение персональных санкций против российского лидера. При этом было отмечено, что данная мера носит больше символический характер.

За введение более жёстких санкций в отношении России высказался президент Чехии Милош Земан. Он считает, что РФ следует отключить от международной платёжной системы SWIFT.