https://static.news.ru/photo/590a7bdc-c354-11e9-9c3d-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Tano Pecoraro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава итальянского кабмина Джузеппе Конте объявил о завершении работы его правительства. Об этом он заявил в Сенате.

Дорогие друзья из «Движения пяти звёзд» (одна из двух правящих партий. — Ред.), на этом заканчивается работа нашего правительства, — цитирует Конте ТАСС .

Политический кризис в Италии начался 8 августа. Тогда вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини заявил премьер-министру Джузеппе Конте о распаде правящей коалиции. На следующий день он уже обозначил необходимость досрочных выборов, а его партия объявила о намерении внести на рассмотрение верхней палаты парламента резолюцию о недоверии премьеру, писал News.ru.