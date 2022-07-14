Премьер-министр Эстонии объявила об отставке

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Кая Каллас

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила о своем уходе с поста главы правительства страны, сообщает издание Delfi. Каллас сообщила, что члены правящей партии Isamaa («Отечество») в самое ближайшее время сформируют новый кабинет. Политик отметила, что она также может возглавить новый созыв правительства.

Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, то было бы много шума и недовольства, — сказала Каллас.

3 июня Каллас предлoжила отправить в отставку семь министров от партии Центра. Позже они были сняты с должностей президентом Эстонии. По словам премьера, главным оcнованием для принятия такого решения стало то, что представители партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте отклoнили законопроект о начальном образовании на эстонском языке.

Ранее Каллас в статье для Sunday Telegraph обратилась к западным союзникам с призывом не допустить преждевременного мирного соглашения между Россией и Украиной. Она добавила, что западная политика должна базироваться на понимании того, что «российская угроза не уйдёт завтра».