Премьер Латвии назвал искусственным рост цен на газ

«Газпром» выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, однако принадлежащие компании хранилища в Германии и Австрии оставлены почти пустыми, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. По мнению политика, такая ситуация создаёт искусственный дефицит, который ведёт к росту цен, передаёт ТАСС.

Мы столкнулись с ростом цен на газ, который носит искусственный характер, — сказал он.

По словам латвийского премьера, поставщик газа в Европу — «Газпром» — следует всем взятым на себя обязательствам в рамках контрактов. При этом принадлежащие российской госкорпорации газовые хранилища в ФРГ и Австрии якобы остаются практически пустыми, что ведёт «к созданию искусственного дефицита топлива с последующим ростом цен».

Цены на газ в Европе начали резко расти несколько месяцев назад. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне $515 за тысячу кубометров, то концу сентября подорожали более чем в два раза. До исторического максимума в $1937 цены поднялись 6 октября, после чего началось некоторое снижение.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, подорожание газа привело к высокой инфляции в большинстве стран Европы. По его мнению, в росте цен на топливо виновны Россия, «Газпром», трубопровод «Северный поток — 2», а также европейские политики, поддержавшие проект. Согласно данным Евростата, годовая инфляция почти в двух десятках стран ЕС за месяц ускорилась с 3,4% до 4,1 % и тем самым достигла рекордного уровня с 2008 года.