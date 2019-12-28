https://static.news.ru/photo/b67ce38a-2976-11ea-83d6-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Roberto Monaldo.Lapress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассчитывает на работу своего правительства до завершения срока действующего парламента в 2023 году.

По его словам, кабмин ожидает «марафон на три года», однако это не означает, что работа замедлится.

Этот чётко определённый временной период позволит нам планировать наши инициативы. Мы стремимся реализовать амбициозный план реформ, чтобы принять меры, которых страна давно ждёт, — пояснил он.

Конте, возглавляющий коалиционное правительство, опирающееся на Демократическую партию (ДП) и движение «5 звёзд», подчеркнул, что «политике не нужны споры и полемика», так как это не идёт ей на пользу. При этом он сообщил, что внутри коалиции случаются разногласия, но его метод работы основывается на принципах диалога, который позволяет лучше изучить проблему.

Также премьер опроверг информацию о том, что планирует сформировать собственную партию. Он объяснил это тем, что данный шаг не послужит укреплению правительства, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в нижней палате парламента страны. За коалиционное правительство во главе с Конте проголосовали 343 депутата, против — 263 парламентария.