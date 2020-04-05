Европа

Премьер Ирландии из-за пандемии коронавируса вернётся к работе врачом

10:33, 06 апреля 2020
Лео Варадкар Лео Варадкар Фото: Leo Varadkar/facebook.com

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, имеющий медицинское образование, решил вернуться к работе врачом из-за нехватки специалистов на фоне пандемии коронавируса. Раз в неделю лидер партии «Фине Гэл» будет помогать медикам службы здравоохранения.

Варадкар окончил дублинский Тринити-колледж, получив квалификацию врача общей практики, уточняет Independent. В пресс-службе «Фине Гэл» отметили, что в сфере здравоохранения трудятся многие родственники и друзья политика, и он хочет внести свой вклад, пусть и небольшой.

Ранее ирландское правительство обратилось к вышедшим на пенсию врачам с просьбой вернуться в профессию для противостояния пандемии. В стране подтверждены 4994 случая заражения коронавирусом, 158 пациентов скончались. Жителям запрещено отходить от дома больше чем на два километра, писал NEWS.ru.

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