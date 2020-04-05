Премьер Ирландии из-за пандемии коронавируса вернётся к работе врачом

https://static.news.ru/photo/2db8e6ae-77da-11ea-b3c3-fa163e074e61_660.jpg Лео Варадкар Фото: Leo Varadkar/facebook.com

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, имеющий медицинское образование, решил вернуться к работе врачом из-за нехватки специалистов на фоне пандемии коронавируса. Раз в неделю лидер партии «Фине Гэл» будет помогать медикам службы здравоохранения.

Варадкар окончил дублинский Тринити-колледж, получив квалификацию врача общей практики, уточняет Independent. В пресс-службе «Фине Гэл» отметили, что в сфере здравоохранения трудятся многие родственники и друзья политика, и он хочет внести свой вклад, пусть и небольшой.