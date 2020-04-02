Премьер Греции призвал население не расслабляться и не покидать дома

https://static.news.ru/photo/a4524ba4-74db-11ea-9971-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил сограждан о том, что если они расслабятся в вопросе соблюдения карантинных мер, то за это «придётся заплатить». Политик подчеркнул, что апрель станет самым критическим месяцем в борьбе с распространением коронавируса.

Мицотакис в обращении к парламенту призвал людей оставаться дома.

Мы не в начале конца, а в конце начала, — приводит его слова агентство Reuters.

Премьер отметил, что на сегодняшний день грекам удалось избежать тех трагических событий, что происходят в Италии, Испании и США.

В Греции в рамках борьбы с пандемией закрыты школы, университеты, спортзалы, бары, кафе, рестораны, детские площадки и торговые центры. Президент Екатерина Сакелларопулу из-за сложной экономической ситуации решила перечислить половину своей заработной платы государству, писал NEWS.ru.