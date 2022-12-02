Премьер Финляндии: Европа недостаточно сильна без США

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Санна Марин

Ситуация вокруг конфликта на Украине показала, что Европа недостаточно сильна без участия США, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая в Институте Лоуи в Сиднее. Видеозапись выступления финского премьера институт опубликовал на YouTube-канале. По словам Марин, Европе необходимо наращивать возможности обороны и оборонной промышленности.

Буду откровенной, предельно честной: Европа прямо сейчас недостаточно сильна. Мы были бы в беде без участия Соединенных Штатов, — сказала Марин.

Премьер Финляндии пояснила, что под участием США подразумевает предоставленную Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее сообщила, что Вооруженным силам Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи. Глава ведомства отметила, что страна находится на пределе своих возможностей в плане поставок. Она указала на то, что власти вынуждены отклонять просьбы других стран ради Украины. При этом Ламбрехт добавила, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине.

В свою очередь постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что запасы боеприпасов на Западе «истощаются чрезвычайно быстро», и в Киеве по этому поводу растет беспокойство. Французские СМИ, цитируя его, писали, что страны Запада вынуждены использовать собственные критические запасы вооружений, чтобы поставлять Украине военную помощь, и сами теперь нуждаются в срочном пополнении запасов вооружения.