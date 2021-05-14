Премьер Чехии ответил на слова президента о взрывах во Врбетице

https://static.news.ru/photo/9c13049e-5107-11ea-b3fb-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бабиш Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ответил на слова президента страны Милоша Земана о взрывах в арсенале во Врбетице в 2014 году. его слова прозвучали в эфире радиостанции Frekvence 1.

Ранее в эфире радиостанции F1 Земан заявлял, что одной из версий этого взрыва может оказаться попытка скрыть недостачу оружия. По словам президента, с этой версией его познакомила министр юстиции Мария Бенешова, ранее заявившая, что версий ЧП может быть «больше двух».

Я объяснил господину президенту, что полиция расследует одну версию. Возможно, в ходе расследования с 2014 года там было больше версий. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что существует несколько версий, — заявил Бабиш.

В середине апреля Чехия обвинила спецслужбы РФ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице. Тогда погибли два человека.

Москва назвала эти обвинения голословными.

В результате Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипсотрудников.