Представитель Эрдогана считает, что Запад не должен «сжигать мосты» с РФ Представитель Эрдогана Калын заявил, что нужна новая сделка между Западом и Россией

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Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Запад и Россия должны заключить новую сделку, поскольку после начала украинского кризиса началась вторая холодная война. Она будет иметь продолжение, отметил он в беседе с английской версией канала al-Jazeera.

Мы сейчас являемся свидетелями холодной войны 2.0 — она началась с украинского кризиса, но она наверняка продолжится по-другому — через симметричную войну, гибридную и много других типов, — подчеркнул Калын.

Он считает, что новая холодная война остановится тогда, когда ключевые ее стороны соберутся вместе и договорятся на новых условиях. По его мнению, архитектура безопасности подразумевает, что все стороны равны. Калын призвал «не сжигать мосты» с Россией. Когда придет время, с ней некому будет выстраивать диалог, пояснил он.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла положительно оценил предложение президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставить России гарантии безопасности. Они должны выражаться в обещании гарантировать нейтралитет Украины, отметил он.