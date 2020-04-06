Представитель Джонсона рассказал о здоровье британского премьера

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон чувствует себя хорошо, рассказал официальный представитель канцелярии кабмина королевства. По его словам, политик по-прежнему находится в больнице.

Премьер-министр провёл комфортную ночь в больнице святого Томаса, у него хорошее настроение, — цитирует чиновника РИА Новости.

По его словам, Джонсон продолжает руководить правительством и поддерживает связь с коллегами.

5 апреля 2020 года офис премьера Британии заявил, что политик был госпитализирован по совету доктора из-за того, что симптомы коронавирусной инфекции не исчезли спустя 10 дней.

Представитель канцелярии уточнила, что Джонсону проведут стандартные анализы. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его друг справится с COVID-19. Он добавил, что за выздоровление политика молятся «все американцы», писал NEWS.ru.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.