Предполагаемого пособника ИГ задержали в Испании

https://static.news.ru/photo/df6609a4-151e-11eb-9b01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Pulpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники гражданской гвардии Испании задержали подданного Марокко, который подозревается в пособничестве международной террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).

Инцидент произошёл в населённом пункте Альтеа автономного сообщества Валенсия. По данным правоохранительных органов страны, мужчина занимался пропагандой терроризма, а также вербовал в ряды ИГ новых членов, сообщает ТАСС.

В Испании в настоящее время действует четвёртый уровень террористической угрозы. Операции по выявлению и задержанию подозреваемых в экстремизме местные силовики проводят регулярно.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ ликвидировали в Дагестане и Карачаево-Черкесии две ячейки международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещено в РФ). Задержано в общей сложности более 20 человек.