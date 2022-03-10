Предложения премьера Греции вдвое снизили цены на газ в Европе

Предложения властей Греции по регулированию цены на газ за четыре дня снизили цены на «голубое топливо» на 50%, сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. Он также отметил, что газовый рынок давно перестал действовать по рыночным правилам и является жертвой спекуляций, передаёт РИА Новости.
Как сообщалось, Мицотакис 8 марта направил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо с планом из шести пунктов по срочному вмешательству в ситуацию на рынке газа. В частности, он предложил установить потолок цен, дневной диапазон колебания цен как защитную меру, а в случае необходимости и прекращения поставок из России заняться ценообразованием на газ. Кроме этого, он считает необходимым установить потолок средней прибыли на оптовом рынке электроэнергии, например, порядка 5%, и разрешить совершать транзакции только с естественной поставкой газа.
Премьер
Показательно, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%. Примерно с 220 (евро за мегават в час), что было пять дней назад, примерно до 115, — сказал он.
По мнению Мицотакиса, это свидетельствует о том, что этот рынок не работает как нормальный, что он спекулятивный, и эту проблему придётся решать на европейском уровне.
Ранее немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая в среднем на 26%. Резкое повышение стоимости топлива произошло в связи с событиями на Украине и введением против России западных санкций, в том числе в энергетическом секторе.