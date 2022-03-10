Предложения премьера Греции вдвое снизили цены на газ в Европе

Предложения властей Греции по регулированию цены на газ за четыре дня снизили цены на «голубое топливо» на 50%, сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. Он также отметил, что газовый рынок давно перестал действовать по рыночным правилам и является жертвой спекуляций, передаёт РИА Новости.

Как сообщалось, Мицотакис 8 марта направил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо с планом из шести пунктов по срочному вмешательству в ситуацию на рынке газа. В частности, он предложил установить потолок цен, дневной диапазон колебания цен как защитную меру, а в случае необходимости и прекращения поставок из России заняться ценообразованием на газ. Кроме этого, он считает необходимым установить потолок средней прибыли на оптовом рынке электроэнергии, например, порядка 5%, и разрешить совершать транзакции только с естественной поставкой газа.

Премьер отметил , что в пункте 12 Заключений (саммита) по его просьбе была сделана прямая ссылка на заявление ЕС от 8 марта, в котором «очень конкретно говорится, что потолок цен на газ будет рассматриваться как вариант среди других предложений, которые должны быть оценены Европейским союзом».

Показательно, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%. Примерно с 220 (евро за мегават в час), что было пять дней назад, примерно до 115, — сказал он.

По мнению Мицотакиса, это свидетельствует о том, что этот рынок не работает как нормальный, что он спекулятивный, и эту проблему придётся решать на европейском уровне.

Ранее немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая в среднем на 26%. Резкое повышение стоимости топлива произошло в связи с событиями на Украине и введением против России западных санкций, в том числе в энергетическом секторе.