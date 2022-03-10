В Германии с 1 мая газ подорожает на четверть

Немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая. В расчёте на среднюю квартиру в Берлине он составит 26%, передаёт ТАСС, ссылаяcь на публикацию на сайте компании. Резкое повышение стоимости топлива произошло в связи с событиями на Украине и введением против России западных санкций, в том числе в энергетическом секторе.

Начиная с мая клиенты базовых услуг будут платить в общей сложности €118,72 в месяц за квартиру среднего размера в Берлине, потребляющую 12 000 киловатт-часов. Это на €24,50 больше в месяц и соответствует увеличению примерно на 26%, — говорится в сообщении.

Также источник сообщает о высокой волатильности на европейском газовом рынке. Ощутимый рост котировок начался ещё весной 2021 года, когда средняя цена колебалась в диапазоне $250–300 за тысячу кубометров. Уже летом стоимость контракта с поставкой «на день вперёд» превышала $600, а в начале октября — $1000.

По мнению экспертов, такие ценовые скачки обусловлены высоким спросом на природный газ в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после температурных перепадов 2021 года.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не будет зависеть от западных компаний. По его словам, страна никогда не использовала нефть и газ как оружие и не будет уговаривать Запад покупать эти ресурсы, поскольку у РФ есть и другие рынки сбыта.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил в Twitter, что остановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» приведёт к беспрецедентному росту цен на газ в Европе, усугубив нынешнюю ситуацию с высокими ценами на энергоресурсы.

Ранее Минэкономики ФРГ отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по «Северному потоку — 2» по требованию канцлера Олафа Шольца, что позволяет приостановить сертификацию газопровода. Как заявил глава ведомства Робер Хабек, в заключении по проекту изначально было сказано, что газопровод не угрожает безопасности энергосбережения. Сейчас, по словам Хабека, ситуация изменилась, в том числе с точки зрения геополитики и ситуации на рынке газа, и требует новой оценки.