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Лавров: Россия не будет зависеть от западных компаний и поставок газа

Лавров: Россия не будет зависеть от западных компаний и поставок нефти и газа на Запад
13:52, 10 марта 2022
Лавров: Россия не будет зависеть от западных компаний и поставок газа Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия больше не будет зависеть от западных компаний. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие и не будет уговаривать Запад покупать нефть и газ, поскольку у РФ есть и другие рынки сбыта. Он также назвал «остервенелой» реакцию Запада на события на Украине.

Россия сделает так, чтобы никакой «дядя Сэм» не мог принимать решения для разрушения экономики РФ,заявил Лавров.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен постепенно отказываться от покупки у России нефти, газа и угля. Об этом сообщается в проекте декларации саммита ЕС в Версале: эта стратегия объясняется тем, что Евросоюз оказался в ситуации, когда растут нестабильность, стратегическая конкуренция и угрозы безопасности. При этом точные сроки отказа в проекте не указываются. 

В Палате представителей Конгресса США между тем прошло голосование по законопроекту, предусматривающему запрет на импорт в страну российской нефти и энергоносителей. Документ поддержали 414 конгрессменов, против проголосовали только 17. Законопроект также содержит инициативу о пересмотре торговых уступок России и приостановке её членства во Всемирной торговой организации (ВТО).

Издание The Hill опубликовало статью, в которой отмечается, что США смогут пережить прекращение импорта российской нефти и газа, но это почти наверняка нанесёт им огромный финансовый ущерб. Российские энергоресурсы составляли свыше 8% всего американского импорта нефти и нефтепродуктов, отказ от них повлечёт значительное повышение цен, пока они не будут заменены поставками энергоносителей откуда-то ещё.

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