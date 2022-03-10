Лавров: Россия не будет зависеть от западных компаний и поставок газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия больше не будет зависеть от западных компаний. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие и не будет уговаривать Запад покупать нефть и газ, поскольку у РФ есть и другие рынки сбыта. Он также назвал «остервенелой» реакцию Запада на события на Украине.

Россия сделает так, чтобы никакой «дядя Сэм» не мог принимать решения для разрушения экономики РФ, — заявил Лавров.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен постепенно отказываться от покупки у России нефти, газа и угля. Об этом сообщается в проекте декларации саммита ЕС в Версале: эта стратегия объясняется тем, что Евросоюз оказался в ситуации, когда растут нестабильность, стратегическая конкуренция и угрозы безопасности. При этом точные сроки отказа в проекте не указываются.

В Палате представителей Конгресса США между тем прошло голосование по законопроекту, предусматривающему запрет на импорт в страну российской нефти и энергоносителей. Документ поддержали 414 конгрессменов, против проголосовали только 17. Законопроект также содержит инициативу о пересмотре торговых уступок России и приостановке её членства во Всемирной торговой организации (ВТО).

Издание The Hill опубликовало статью, в которой отмечается, что США смогут пережить прекращение импорта российской нефти и газа, но это почти наверняка нанесёт им огромный финансовый ущерб. Российские энергоресурсы составляли свыше 8% всего американского импорта нефти и нефтепродуктов, отказ от них повлечёт значительное повышение цен, пока они не будут заменены поставками энергоносителей откуда-то ещё.