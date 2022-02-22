Минэкономики ФРГ отозвало доклад по сертификации «Северного потока — 2»

Минэкономики ФРГ отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по «Северному потоку — 2» по требованию канцлера Олафа Шольца, заявил глава ведомства Робер Хабек, сообщает РИА Новости. Он пояснил, что оценивало безопасность проекта правительство Ангелы Меркель, работы по этому процессу завершились 26 октября. В заключении тогда было сказано, что газопровод не угрожает безопасности энергосбережения. Сейчас, по словам главы ведомства, ситуация изменилась и требует новой оценки.

Я считаю, что геополитическая ситуация, а также ситуация на рынке газа в последние месяцы принуждают к новой оценке. Поэтому в следующие недели и месяцы этот шаг будет последовательно готовиться, а сегодня этот доклад был отозван, — пояснил Хабек.

Формально поводом послужило заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что он поручил федеральному Министерству экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. По его словам, которые приводит РИА Новости, это позволит отменить сертификацию оператора «Северного потока — 2», которая не может продолжаться с учётом нынешних действий России.

В Евросоюзе ранее заявили, что санкции против России могут затронуть банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая «военную». Меры ограничительного порядка будут введены в отношении лиц, голосовавших за решения о признании независимости двух республик, а также в отношении работающих в этих регионах организаций. В том числе ЕС планирует ввести рестрикции против госкорпорации ВЭБ.РФ, банка «Россия» и Промсвязьбанка. В общей сложности рассматриваются санкции против более чем 350 россиян, включая депутатов Госдумы.

Кроме того, предложения Еврокомисcии по рестрикциям против России могут включать запрет на торговлю с ЛHР и ДHР, а также на добычу полезных ископаемых.