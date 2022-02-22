«Добро пожаловать в новый мир»: Медведев о росте цен на газ в Европе

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил в Twitter, что остановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» приведёт к беспрецедентному росту цен на газ в Европе, усугубив нынешнюю ситуацию с высокими ценами на энергоресурсы. Так он отреагировал на поручение канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации газопровода.

Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2000 за тысячу кубов газа! — написал он.

Ранее Минэкономики ФРГ отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по «Северному потоку — 2» по требованию канцлера Олафа Шольца, что позволяет приостановить сертификацию газопровода. Как заявил глава ведомства Робер Хабек, в заключении по проекту изначально было сказано, что газопровод не угрожает безопасности энергосбережения. Сейчас, по словам Хабека, ситуация изменилась, в том числе с точки зрения геополитики и ситуации на рынке газа, и требует новой оценки.

Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский назвал остановку сертификации оператора «Северного потока — 2» элементом политического жёсткого торга, которому рынок не придал серьёзного значения. Он добавил, что если эта мера войдёт в санкционный список Евросоюза, то отменить её будет трудно, поскольку брюссельская бюрократия очень неповоротлива. Но это возможно только в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины.